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Лига Европы

Черевченко: игрокам ФК "Арсенал" не удавалось цепляться за мяч в атаке в матче с "Нефтчи"

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы тульский клуб проиграл дома со счетом 0:1

ТУЛА, 25 июля. /ТАСС/. Футболистам "Арсенала" не удавалось в матче Лиги Европы с "Нефтчи" цепляться за мяч в атаке. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко.

Тульский клуб уступил в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:1.

"Много что не получилось: плохо выходили из под прессинга, выпала группа игроков, фланги не работали, впереди не цеплялись. Как без этого забивать?", - сказал Черевченко.

"Арсенал" сыграет в ответной встрече в Баку 1 августа.

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