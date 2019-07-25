Черевченко: игрокам ФК "Арсенал" не удавалось цепляться за мяч в атаке в матче с "Нефтчи"

ТУЛА, 25 июля. /ТАСС/. Футболистам "Арсенала" не удавалось в матче Лиги Европы с "Нефтчи" цепляться за мяч в атаке. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко.

Тульский клуб уступил в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:1.

"Много что не получилось: плохо выходили из под прессинга, выпала группа игроков, фланги не работали, впереди не цеплялись. Как без этого забивать?", - сказал Черевченко.

"Арсенал" сыграет в ответной встрече в Баку 1 августа.