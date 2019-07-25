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Лига Европы

Казахстанский "Кайрат" проиграл израильскому "Хапоэлю" в матче квалификации Лиги Европы

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу израильтян

ТАСС, 25 июля. Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" уступил израильской команде "Хапоэль" (Беэр-Шева) в гостевом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу израильтян.

Голы забили Рамзи Сафури (10-я минута, с пенальти) и Эден Шамир (63).

Ответный матч между командами пройдет 1 августа в Казахстане.

Результаты других матчей:

"Коннах Куэй Номадс" (Уэльс) - "Партизан" (Сербия) - 0:1;

"Локомотив" (Болгария) - "Спартак" (Албания) - 2:0;

ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия) - 1:0;

"Види" (Венгрия) - "Вадуц" (Лихтенштейн) - 1:0;

"Норрчёппинг" (Швеция) - "Лиепая" (Латвия) - 2:0;

"Пяст" (Польша) - "Рига" (Латвия) - 3:2;

"Люцерн" (Швейцария) - "Клаксвик" (Фарерские острова) - 1:0.

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