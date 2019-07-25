Президент "Нефтчи" считает, что команда выбрала правильный план на игру с "Арсеналом"

ТУЛА, 25 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Тренерский штаб азербайджанского клуба "Нефтчи" выбрал правильную тактику на первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против тульского "Арсенала". Таким мнением с ТАСС поделился президент бакинского клуба Кямран Гулиев.

"Нефтчи" в четверг обыграл "Арсенал" в Туле со счетом 1:0.

"Мы играли сегодня против очень сильной команды, "Нефтчи" провел сложнейший матч, - сказал Гулиев. - Я считаю, план на игру был выбран правильно с точки зрения тактики. Наши ребята отдали все на поле. Но надо помнить, что мы выиграли сражение, но не битву".

20 июля "Арсенал" в гостях обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 3:2 в матче чемпионата России. "Когда я смотрел игру "Арсенала" против "Крыльев Советов", мне стало очень не по себе, это было торжество футбола. Я говорю сейчас комплименты в адрес "Арсенала" не потому, что я здесь нахожусь, а потому что это сильная, грамотная команда с хорошим тренером, отличными болельщиками и прекрасным президентом", - добавил президент "Нефтчи".

Ответный матч состоится 1 августа в Баку.