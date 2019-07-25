Президент ФК "Нефтчи": клуб создаст все условия для комфорта болельщиков "Арсенала" в Баку

ТУЛА, 26 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Руководство азербайджанского "Нефтчи" создаст необходимые условия для комфортного пребывания болельщиков тульского "Арсенала" в Баку перед ответной игрой второго квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом ТАСС сообщил президент "Нефтчи" Кямран Гулиев.

"Нефтчи" в четверг одержал гостевую победу над "Арсеналом" со счетом 1:0. Ответная игра пройдет в Баку 1 августа.

"Атмосфера перед матчем и во время игры была великолепной, праздник удался - сказал Гулиев. - Я хочу отметить болельщиков "Арсенала", которые заполнили весь стадион, при этом мы не наблюдали ни грамма агрессии. Я не сомневаюсь, что много фанатов тульского клуба приедут в Баку, и уверен, что вместе с нашими болельщиками стадион заполнится".

Президент "Нефтчи" отметил, что клуб намерен тепло встретить болельщиков "Арсенала". "Это у нас это в крови. Нам необходимо создать все условия, чтобы болельщики "Арсенала" чувствовали себя как дома, в теплой атмосфере. Россияне очень часто посещают Азербайджан, так что никаких проблем точно не будет", - отметил президент "Нефтчи".

Гулиев также выразил благодарность болельщикам "Нефтчи", как ранее ТАСС сообщали в пресс-службе тульского клуба, около 300 болельщиков гостей посетили матч против "Арсенала". "Я хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам. Очень здорово, что столько болельщиков приехало из Баку, а еще представители нашей страны из Московской, Тульской областей. Наши болельщики были сегодня безупречны".

"Тула - прекрасный, чистый и ухоженный город. Видно сразу, что городом и областью занимаются", - добавил Гулиев.