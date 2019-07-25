Россияне завоевали десять медалей в пятый день Олимпийского фестиваля в Баку

ТАСС, 26 июля. Российские спортсмены завоевали пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали в пятый день Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который проходит в Баку.

Золотые медали завоевала российская команда по плаванию в смешанной комбинированной эстафете 4х100 в составе Алексея Ткачева, Евгении Чикуновой, Александры Сабитовой и Ильи Бородина, также в плавании золотые награды у Сабитовой (100 м баттерфляем) и Ткачева (200 м на спине). Дзюдоист Сайхан Шабинов победил в весовой категории до 66 кг, еще одна золотая медаль у гимнастки Виктории Листуновой, ставшей первой в многоборье.

Серебряные медали завоевали гимнаст Иван Куляк в многоборье и дзюдоистка Ксения Галицкая (до 57 кг). Бронзовыми призерами среди российских спортсменов в пятый день соревнований стали велогонщица Алена Иванченко в групповой гонке, а также гимнасты Мухаммаджон Якубов и Яна Ворона в многоборье.

В медальном зачете сборная России идет на первом месте, имея в активе 18 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых наград. На втором месте расположилась сборная Азербайджана (9-6-5), на третьей строчке команда Турции (8-5-5).

В фестивале, который завершится 27 июля, принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из 50 стран.