Родственники боксера Дадашева планируют доставить тело спортсмена в Петергоф

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Родные российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося 23 июля, намерены перевезти тело спортсмена из США в Петергоф. Об этом ТАСС сообщили в команде боксера.

Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные им во время боя, прошедшего в США 20 июля. Также отмечалось, что боксер перенес инсульт по ходу поединка.

"На данный момент не создается препятствий для отправки тела в Россию. Планируется, что оно будет доставлено в Петергоф, где жил Максим", - сказал собеседник агентства.

В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену провели трепанацию черепа.

Дадашев выходил на профессиональный ринг 14 раз, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.