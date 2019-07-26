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Умер боксер Максим Дадашев

Боксер Дадашев проходил все необходимые обследования и не имел проблем со здоровьем

По словам менеджера спортсмена Эгиса Климаса, боксер никогда не подделывал никаких справок
Максим Дадашев AP Photo/John Locher
Описание
Максим Дадашев
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российский боксер Максим Дадашев вовремя проходил необходимые медицинские обследования, у него не было проблем со здоровьем. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Эгис Климас.

"Макс не подделывал никаких справок, - сказал Климас. - Он всегда проходил всю медицину в США в каждом поединке или через бой. Сканировали голову, делали МРТ и МРА, сдавали все по каждому штату. Макс полностью проходил все медицинское обслуживание по требованиям каждого штата".

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"Это какой-то маразм", - прокомментировал собеседник агентства слухи о том, что Дадашев якобы мог умалчивать о проблемах со здоровьем.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя, прошедшего в США 20 июля. В 11-м раунде поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.

Дадашев выходил на профессиональный ринг 14 раз, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

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Умер боксер Максим Дадашев
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