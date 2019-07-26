Сергей Бубка выдвинул свою кандидатуру на пост вице-президента IAAF

Бубка является действующим первым вице-президентом IAAF. Выборы состоятся на конгрессе IAAF 25-26 сентября в Дохе. Единственным кандидатом на пост главы IAAF будет действующий глава организации Себастьян Коу.

ТАСС, 26 июля. Украинец Сергей Бубка выдвинул свою кандидатуру на пост вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Вместе с Бубкой на четыре поста вице-президентов IAAF претендуют 11 кандидатов. Также будут выбраны 13 членов совета, на данные позиции претендуют 40 человек. Представители России не могли выдвигать свои кандидатуры, поскольку национальная федерация лишена членства в IAAF.

В начале июля бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил, что заплатил в 2009 году на тот момент действующему главе IAAF Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года. Кабрал также сообщил, что были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых был Бубка. МОК начал расследование в связи с заявлениями Кабрала, Бубка обвинения отверг.

55-летний Бубка является олимпийским чемпионом 1988 года в прыжках с шестом, шестикратным чемпионом мира, чемпионом Европы. Член МОК с 1999 года. В 2001 году Бубка вошел в совет IAAF, пост вице-президента организации занимает с 2007 года.