Российские ватерполистки заняли пятое место на чемпионате мира по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло заняла пятое место на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

В матче за пятое место россиянки обыграли итальянок со счетом 10:9. Золотые медали мирового первенства разыграют команды Австралии и Венгрии. В матче за третье место сыграют представительницы США и Испании. Обе игры пройдут позднее в пятницу.

На предыдущем чемпионате мира, который прошел в 2017 году, россиянки стали бронзовыми призерами. Женская сборная России ни разу не выигрывала чемпионаты мира, россиянки пять раз становились бронзовыми призерами мирового первенства (2003, 2007, 2009, 2011, 2017). Наибольшее количество побед на чемпионатах мира у спортсменок из США (5).

Чемпионат мира завершится 28 июля.