Клубный чемпионат мира по футболу - 2019 пройдет с 11 по 21 декабря

ТАСС, 26 июля. Клубный чемпионат мира по футболу 2019 года пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Всего в турнире примут участие семь клубов, в числе которых английский "Ливерпуль", мексиканский "Монтеррей", тунисский "Эсперанс", катарский "Аль Садд" и команда из Новой Каледонии "Йеген Спорт". Два оставшихся участника клубного чемпионата мира определятся после окончания Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола этого года. После жеребьевки, которая пройдет в Цюрихе 16 сентября, команды составят пары второго раунда и полуфиналов. В первом раунде 11 декабря сыграют "Аль Садд" и "Йеген Спорт".

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, в нем принимают участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб принимающей турнир страны. Последние два года клубный чемпионат мира проходил в ОАЭ.