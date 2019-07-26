Вход на матчи чемпионата Европы по пляжному регби в Москве будет бесплатным

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Организаторы сделают свободным вход на игры чемпионата Европы по пляжному регби в Москве. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил генеральный директор Всероссийской ассоциации пляжных видов спорта Илья Володарский.

Турнир состоится с 27 по 28 июля.

"В соревновании примут участие восемь женских и мужских команд из 10 стран. Вход для зрителей будет бесплатным, все встречи будут транслироваться в интернете, полуфинальные и финальные матчи покажут на канале "Матч Страна", - сказал Володарский.

Спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков отметил, что с каждым годом уровень соревнований растет.

"Уровень соревнований повышается год от года. Несмотря на то что российские спортсмены являются действующими чемпионами и фаворитами турнира, уверен, что в этом году нас ждет серьезная борьба", - сказал Марков.

Чемпионат Европы по пляжному регби пройдет в Москве третий раз подряд.