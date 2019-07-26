"Спартак" сократил квоту для болельщиков на матч РПЛ с "Тамбовом" на 1,7 тыс. билетов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" запросил у "Тамбова" 3 тыс. билетов для своих болельщиков на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на то, что изначально планировал приобрести 4,7 тыс. билетов. Об этом ТАСС сообщила в пятницу генеральный директор тамбовского клуба Ольга Коновалова.

Матч между "Тамбовом" и "Спартаком" состоится в субботу в Саранске на "Мордовия-Арене". Начало игры - 16:30 мск. Вместимость стадиона, принимавшего матчи чемпионата мира 2018 года, составляет 44 149 зрителей.

"Спартак" заявил 3 тысячи болельщиков и взял данное количество билетов, - сказала Коновалова. - Первоначально было 4 700 билетов, потом пришло официальное письмо из клуба на 3 тысячи. Но тут речь об организованной группе, сколько народу приедет помимо нее, я прогнозировать не могу".

Также гендиректор клуба - дебютанта РПЛ сообщила, что для болельщиков из Тамбова, которые посетят матч в Саранске, организованы автобусы. "Поехали около 350 болельщиков, они отправились в 7 часов утра", - пояснила она.

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков добавил, что общее число проданных билетов по состоянию на вечер 25 июля составляет около 20 тыс. Ранее в клубе прогнозировали, что на первую игру в Саранске будет продано около 25 тыс. билетов.

В первых двух турах "Тамбов" на выезде уступил санкт-петербургскому "Зениту" и московскому "Локомотиву" с одинаковым счетом 1:2, команда занимает 15-е место. "Спартак" на старте чемпионата обыграл "Сочи" со счетом 1:0 и сыграл вничью с "Ростовом" - 2:2, красно-белые располагаются на пятой строчке.