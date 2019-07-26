Казань и Чебоксары претендуют на проведение чемпионата России по легкой атлетике 2020 года

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июля. /ТАСС/. Казань и Чебоксары претендуют на право стать хозяевами предолимпийского чемпионата России по легкой атлетике 2020 года. Как сообщил ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, наибольшие шансы на проведение этого турнира имеют Чебоксары.

25 июля в Чебоксарах в рамках чемпионата России состоялось заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики, на котором среди прочих вопросов рассматривался проект календаря на следующий сезон.

"Место проведения чемпионата России определится на осеннем заседании президиума, - отметил Борзаковский. - Могу сказать, что турнир пройдет либо в Чебоксарах, либо в Казани. Пока склоняемся к тому, чтобы местом проведения соревнований стала столица Чувашии".

Чебоксары принимали чемпионат России в 2011, 2012, 2015, 2016 и 2019 годах, Казань - в 2014-м и 2018-м.