Россиянин Минаков шокирован участием в заплыве, где был побит рекорд Фелпса

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Российский пловец Андрей Минаков шокирован тем, что в его заплыве на чемпионате мира в Кванджу был обновлен рекорд мира на дистанции 100 м баттерфляем, который принадлежал 23-кратному олимпийскому чемпиону Майклу Фелпсу. Об этом 17-летний спортсмен заявил журналистам после полуфинального заплыва, в котором он показал второе время.

Рекорд установил соотечественник Фелпса американец Калеб Дрессел, он показал результат 49,50 секунды. Предыдущий рекорд был равен 49,82 секунды, он был установлен на чемпионате мира 2009 года в Риме.

"Я наблюдал за этим событием с лучших мест - с соседней дорожки, - сказал Минаков. - Я не думал, что он так сильно оторвется, последние метров 20 я на него вообще не смотрел. Видимо, он тогда и уплыл от меня. После финиша я был шокирован тем, что рядом со мной творилась история".

"Это когда-то должно было случиться, хорошо, что это случилось на наших глазах, вживую", - отметил он. Минаков отметил, что для того, чтобы победить Дрессела, ему надо "тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться".

На счету Фелпса остался только один рекорд мира - на дистанции 400 м комплексным плаванием. 24 июля на чемпионате мира в Кванджу 19-летний венгр Криштоф Милак побил его рекорд на дистанции 200 м баттерфляем.

Финал на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира пройдет в субботу.