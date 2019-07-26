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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира

Ранее на турнире в Кванджу россиянка завоевала серебро на 100 м брассом
Юлия Ефимова EPA-EFE/ANTONIO BAT
Описание
Юлия Ефимова
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Россиянка показала результат 2 минуты 20,17 секунды. Второй стала представительница ЮАР Татьяна Шонмейкер (2.22,52), замкнула тройку призеров канадка Сидни Пикрем (2.22,90).

Ефимова вышла в финал с лучшим временем. Россиянка Мария Каменева стала 10-й в полуфинальном заплыве и не смогла пробиться в финал.

27-летняя Ефимова принесла первую золотую медаль российской сборной в плавании. Для россиянки эта медаль стала второй на чемпионате мира - 2019, ранее она завоевала серебряную медаль на дистанции 100 м брассом. Ефимова является двукратным серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро 2016 года (100 м и 200 м брассом) и бронзовым призером Олимпиады в Лондоне 2012 года (200 м брассом). Она шесть раз побеждала на чемпионатах мира, сравнявшись по этому показателю с Александром Поповым, семь раз становилась серебряным и трижды - бронзовым призером, на чемпионатах Европы в ее активе семь золотых и три серебряные награды.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1610329
2Россия118423
3США79925
4Австралия65516
5Венгрия4004
6Италия34411
7Великобритания32611
8Канада2259
8Германия2237
10Бразилия2226
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