Пловец Рылов расстроен выступлением на 200 м на спине на ЧМ, несмотря на победу

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Российский пловец Евгений Рылов, ставший чемпионом мира на дистанции 200 м на спине, не совсем доволен своим выступлением. Такое мнение он высказал журналистам в пятницу после финального заплыва.

Рылов преодолел дистанцию за 1 минуту 53,40 секунды. Серебряную медаль выиграл американец Райан Мёрфи (1.54,12), бронзу завоевал британец Люк Гринбэнк (1.55,85).

"Надеялся, что будет побыстрее, не все получилось. Посмотрим, что скажет тренер, я сам пока не знаю, либо перенервничал, либо лучше подготовился на 100 м, чем на 200 м. Золото? Главное - прогресс, а медали сами придут", - сказал Рылов.

Пловец объяснил, почему назвал показанное им время плохим. "Три года оно не прогрессирует и держится на отметке 1.53. Даже сейчас я не улучшил его на пару сотых и не поставил свой личный рекорд. Да, я выиграл, но спорт строится на прогрессе, а не на победах", - отметил он.

Это третья медаль Рылова на текущем мировом первенстве, ранее он стал вторым на дистанции 100 м брассом и в эстафете 4х100 м вольным стилем.