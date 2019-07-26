Поздняков: ОКР рад получить приглашение на Игры в Токио, подготовка сборных идет по плану

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) рад получению приглашения на Олимпиаду в Токио, в настоящее время все силы направлены на подготовку сборных команд к Играм-2020. Об этом ТАСС рассказал президент организации Станислав Поздняков.

В пятницу ОКР сообщил о получении официального приглашения от Международного олимпийского комитета.

"Мы очень рады, что получили это приглашение. Де-факто все наши усилия направлены на подготовку команды к Олимпиаде, мы с нетерпением ждем Игр в Токио, - сказал Поздняков. - Подготовка сборных к Играм идет по плану, в соответствии с программой содействия подготовке спортсменов к Играм федерации по видам спорта получают надлежащее финансирование. Что касается олимпийской квалификации, то более четкую картину по этому вопросу мы будем иметь позже, пока соревнования по многим видам спорта в самом разгаре".

ОКР получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий.