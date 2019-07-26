Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете 4 по 200 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Российская команда в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Александра Красных и Мартина Малютина показала результат 7 минут 1,82 секунды. Победу одержала сборная Австралии (7.00,85), бронза досталась команде США (7.01,98).
На чемпионате мира 2017 года российские пловцы также стали серебряными призерами, тогда в составе сборной России выступали Вековищев, Довгалюк и Красных. Ранее на мировом первенстве в Кванджу Малютин выиграл бронзу на дистанции 200 м вольным стилем.
В пятницу первые золотые награды в плавании для сборной России завоевали Юлия Ефимова на дистанции 200 м брассом, Евгений Рылов на дистанции 200 м на спине и Антон Чупков с рекордом мира на дистанции 200 м брассом.
В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (12-9-4), на третьем - команда США (7-9-10). Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|12
|9
|4
|25
|3
|США
|7
|9
|10
|26
|4
|Австралия
|7
|6
|5
|18
|5
|Венгрия
|4
|0
|0
|4
|6
|Италия
|3
|4
|4
|11
|7
|Великобритания
|3
|2
|6
|11
|8
|Канада
|2
|2
|5
|9
|8
|Германия
|2
|2
|3
|7
|10
|Бразилия
|2
|2
|2
|6