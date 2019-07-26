Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете 4 по 200 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Российская команда в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Александра Красных и Мартина Малютина показала результат 7 минут 1,82 секунды. Победу одержала сборная Австралии (7.00,85), бронза досталась команде США (7.01,98).

На чемпионате мира 2017 года российские пловцы также стали серебряными призерами, тогда в составе сборной России выступали Вековищев, Довгалюк и Красных. Ранее на мировом первенстве в Кванджу Малютин выиграл бронзу на дистанции 200 м вольным стилем.

В пятницу первые золотые награды в плавании для сборной России завоевали Юлия Ефимова на дистанции 200 м брассом, Евгений Рылов на дистанции 200 м на спине и Антон Чупков с рекордом мира на дистанции 200 м брассом.

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (12-9-4), на третьем - команда США (7-9-10). Чемпионат мира завершится 28 июля.