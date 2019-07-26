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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Сальников считает, что три золота пловцов сняли вопрос об успешности сборной России на ЧМ

По словам главы Всероссийской федерации плавания, сейчас он чувствует только гордость
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников Максим Туманов/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников
© Максим Туманов/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Три золотые медали, завоеванные в пятницу россиянами, развеяли мысли о том, что чемпионат мира по водным видам спорта складывается для сборной России по плаванию не очень успешно. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

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Первую золотую медаль в плавании на нынешнем чемпионате в копилку сборной России принесла Юлия Ефимова, выигравшая на дистанции 200 м брассом. Евгений Рылов стал лучшим на дистанции 200 м на спине, Антон Чупков с рекордом мира завоевал золотую награду на дистанции 200 м брассом.

"Очень рад, что ребята встали на верхнюю ступеньку пьедестала, всех их поздравляю, Антону покорился мировой рекорд. Ребята настоящие герои. Этого ждали все болельщики, и если в начале у кого-то были мысли о том, что чемпионат не очень удается, то сейчас они развеялись в прах", - сказал Сальников.

"Конечно, всегда ожидаешь медали. Но в большинстве случаев люди достаточно осторожно дают прогнозы о предстоящих результатах. Но я рад, что внутренние ожидания оправдались. Мы испытали настоящее наслаждение от этих заплывов и сейчас чувствуем только гордость", - добавил Сальников.

Чемпионат мира завершится 28 июля.

Теги
ЧМ-2019 по водным видам спорта
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