Сальников считает, что три золота пловцов сняли вопрос об успешности сборной России на ЧМ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Три золотые медали, завоеванные в пятницу россиянами, развеяли мысли о том, что чемпионат мира по водным видам спорта складывается для сборной России по плаванию не очень успешно. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Первую золотую медаль в плавании на нынешнем чемпионате в копилку сборной России принесла Юлия Ефимова, выигравшая на дистанции 200 м брассом. Евгений Рылов стал лучшим на дистанции 200 м на спине, Антон Чупков с рекордом мира завоевал золотую награду на дистанции 200 м брассом.

"Очень рад, что ребята встали на верхнюю ступеньку пьедестала, всех их поздравляю, Антону покорился мировой рекорд. Ребята настоящие герои. Этого ждали все болельщики, и если в начале у кого-то были мысли о том, что чемпионат не очень удается, то сейчас они развеялись в прах", - сказал Сальников.

"Конечно, всегда ожидаешь медали. Но в большинстве случаев люди достаточно осторожно дают прогнозы о предстоящих результатах. Но я рад, что внутренние ожидания оправдались. Мы испытали настоящее наслаждение от этих заплывов и сейчас чувствуем только гордость", - добавил Сальников.

Чемпионат мира завершится 28 июля.