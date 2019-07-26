Поражение на чемпионате России заставило Ефимову усердно работать перед ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Поражение на чемпионате России по плаванию добавило мотивации Юлии Ефимовой в преддверии чемпионата мира. Об этом спортсменка рассказала журналистам в пятницу.

Ефимова завоевала золотую медаль на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. На апрельском чемпионате России Ефимова стала третьей на дистанции 200 м, уступив 14-летней Евгении Чикуновой. Несмотря на то, что она не прошла отбор на чемпионат мира на эту дистанцию, тренерский штаб сборной России принял решение включить ее в состав.

"Каждый год я приезжала и на одном уровне плыла чемпионат России, а в этом году девчонки подтянулись, что дало мне дополнительный стимул. Я, наконец, собралась и начала работать", - сказала Ефимова.

"Я счастлива, что такое случилось, это меня только подстегивает", - добавила она.

Для россиянки эта медаль стала второй на чемпионате мира - 2019, ранее она завоевала серебро на дистанции 100 м брассом. Чемпионат мира завершится 28 июля.