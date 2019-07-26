Замдиректора РПЛ: повторение ростовских событий на матче в Москве невозможно

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российская премьер-лига (РПЛ) уверена в том, что матч третьего тура чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и "Локомотивом" пройдет без происшествий, подобных тому, что случилось в Ростове-на-Дону после игры "Ростов" - "Спартак". Такое мнение ТАСС высказал в пятницу заместитель директора по безопасности премьер-лиги Александр Сафонов.

После матча второго тура РПЛ "Ростов" - "Спартак" (2:2), который состоялся на "Ростов-Арене" 20 июля, болельщиков из фанатского сектора красно-белых долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа. По итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. "Спартак" осудил действия правоохранителей, РПЛ в своем заявлении отметила, что полиция на матче противодействовала использованию пиротехники. Позднее стало известно, что лига продолжит изучение инцидента, а Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит инцидент 2 августа.

"Уверенность в том, что матч пройдет спокойно, практически стопроцентная, - сказал Сафонов. - Это не первый матч и не последний. Понятно, что все игры рассматриваются через призму ростовских событий, но мы уверены в том, что то, что было в Ростове-на-Дону, невозможно в Москве".

Матч между ЦСКА и "Локомотивом" состоится 28 июля в Москве на "ВЭБ-Арене". Начало игры - 19:00 мск. После двух туров ЦСКА с тремя очками занимает 11-е место, "Локомотив", в активе которого четыре очка, располагается на пятой строчке.