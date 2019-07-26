Футбольный матч ЦСКА - "Локомотив" пройдет без привлечения сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сотрудники Росгвардии не будут привлекаться к работе на матче третьего тура чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и "Локомотивом". Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по безопасности Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Сафонов.

Матч между ЦСКА и "Локомотивом" состоится 28 июля в Москве на "ВЭБ-Арене". Начало игры - 19:00 мск.

"Матч будет проводиться по схеме игр повышенной степени риска, потому что встречаются команды из одного города, - сказал Сафонов. - Будет задействовано 200 частных охранников и 485 контролеров-распорядителей. Также будет около 500 сотрудников полиции, представителей Росгвардии не будет".

"На сегодняшний день реализовано 22 700 билетов. На матче ожидается до 25 тыс. болельщиков, активных болельщиков "Локомотива" из них - до 1,5 тыс. Меры безопасности на играх повышенной степени риска прописаны в регламенте", - добавил он.

После двух туров ЦСКА с тремя очками занимает 11-е место в таблице РПЛ, "Локомотив", в активе которого четыре очка, располагается на пятой строчке.