Чемпион мира по плаванию Рылов не собирается тренироваться за границей

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Российский пловец Евгений Рылов не планирует проводить тренировки за границей. Об этом спортсмен рассказал в пятницу журналистам после победы на чемпионате мира.

Рылов стал чемпионом мира на дистанции 200 м на спине, он преодолел дистанцию за 1 минуту 53,40 секунды.

"Мы всю жизнь с тренером плаваем 50 на 50 все задания кролем и спиной, и у меня есть закономерность, что если я прогрессирую кролем, то следом идет и спина, - сказал Рылов. - В принципе, до перехода к своему тренеру я плавал только кролем".

"Мне тяжеловато в других странах. Я немного сумбурный человек, активный, веселый, люблю, когда вокруг много всего происходит. А за границей люди все размеренные, спокойные, - добавил Рылов. - Но в общем за границей уж больно сильно спокойно, даже скучно".

Это третья медаль Рылова на текущем мировом первенстве, ранее он стал вторым на дистанции 100 м брассом и в эстафете 4х100 м вольным стилем.