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Дегтярев назвал невыдачу визы США теннисистке Кузнецовой дискриминацией

Россиянка была вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что невыдача визы США российской теннисистке Светлане Кузнецовой является недобросовестной конкуренцией и дискриминацией. Слова Дегтярева приводятся в пресс-релизе комитета, попавшем в распоряжение ТАСС.

В четверг Кузнецова сообщила, что она была вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Турнир пройдет с 29 июля по 4 августа, в прошлом года Кузнецова его выиграла. Ранее теннисистка говорила, что еще с февраля ждет получения визы. Под вопросом остается участие спортсменки в последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США, который пройдет с 26 августа по 7 сентября.

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"Очередной случай невыдачи США виз российским спортсменам - это недобросовестная конкуренция и дискриминация. Такой способ досадить России вызывает недоумение у болельщиков и мирового спортивного сообщества, за исключением разве что Международной федерации тенниса. Это ставит под вопрос способность США организовывать крупные международные спортивные мероприятия. Нехватка консульского персонала или любая другая формальная причина отказа в получении виз спортсменами говорит о некомпетентности, о том, что страна не справляется со своими обязательствами", - сказал Дегтярев.

Ранее посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту протеста с требованием прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий.

Всего в активе 34-летней Кузнецовой 18 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), она дважды побеждала на турнирах Большого шлема (Открытый чемпионат США - 2004, Открытый чемпионат Франции - 2009). В рейтинге WTA она занимает 108-е место.

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