Дегтярев назвал невыдачу визы США теннисистке Кузнецовой дискриминацией

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что невыдача визы США российской теннисистке Светлане Кузнецовой является недобросовестной конкуренцией и дискриминацией. Слова Дегтярева приводятся в пресс-релизе комитета, попавшем в распоряжение ТАСС.

В четверг Кузнецова сообщила, что она была вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Турнир пройдет с 29 июля по 4 августа, в прошлом года Кузнецова его выиграла. Ранее теннисистка говорила, что еще с февраля ждет получения визы. Под вопросом остается участие спортсменки в последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США, который пройдет с 26 августа по 7 сентября.