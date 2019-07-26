Чемпион мира Чупков не думал о рекорде перед победным заплывом

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Российский пловец Антон Чупков настраивался на заплыв на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу как на бой. Об этом 22-летний спортсмен, завоевавший золото с мировым рекордом, рассказал журналистам.

Россиянин показал результат 2 минуты 6,12 секунды. Вторым стал австралиец Мэттью Уилсон (2.06,68), третьим - японец Иппэй Ватанабэ (2.06.73).

"Я никого не видел: ушел в себя и считал циклы, - сказал Чупков. - Задача была дотерпеть. О рекорде мира даже не думал, просто перед заплывом понимал, что если покажу свой лучший результат, то по-любому будет и мировой рекорд".

"Вчерашний рекорд мира австралийца не подстегнул, тем более, что он его не побил, а повторил, это совсем другое. Я знал, что сегодня будет бой, будет битва", - добавил он.

Чупков практически весь заплыв шел на последних местах, перед заключительными 50 м дистанции он проигрывал лидеру чуть меньше секунды. В схожей манере в легкой атлетике соревновался олимпийский чемпион в беге на 800 м Юрий Борзаковский. "С Борзаковским не знаком, но знаю, что он супертактик", - отметил Чупков.

Чупков также является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года, двукратным чемпионом мира и бронзовым призером мирового первенства. В его активе золотая, серебряная и бронзовая медали чемпионата Европы 2018 года.