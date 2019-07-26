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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Рылов надеется, что успешное выступление на Олимпиаде принесет ему новую машину

Россиянин завоевал золото на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по плаванию Евгений Рылов надеется, что успешное выступление на Олимпийских играх в Токио позволит ему обзавестись новым автомобилем. Об этом он рассказал журналистам после завоевания золотой награды на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира в Кванджу.

23-летний Рылов также является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

"В последнее время в выходные дни я очень люблю кататься на машине, спонтанно поехать куда-нибудь. Открываю для себя новые места, новые парки. Машина у меня та, что подарили за выступление на Олимпиаде. Так что, скажу честно, есть стимул успешно выступить в следующем году [на Играх]", - рассказал Рылов.

Победители и призеры Олимпийских игр традиционно получают в подарок автомобили.

Старт Играм в Токио будет дан через год.

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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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