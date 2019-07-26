Смирнов: МОК применил единый подход, приглашая сборную России на Игры в Токио

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) применил единый подход, прислав в Олимпийский комитет России (ОКР) приглашение на Игры-2020 в Токио наравне со всеми национальными олимпийскими комитетами. Об этом ТАСС рассказал в пятницу почетный президент ОКР, почетный член МОК Виталий Смирнов.

В пятницу ОКР сообщил о получении официального приглашения от МОК.

"До Игр остался год, МОК традиционно рассылает подобные приглашения. Мы получили его наравне со всеми национальными олимпийскими комитетами, - отметил Смирнов. - К нам проявлен единый подход со всеми вытекающими. Какие тут еще могут быть вопросы?"

5 декабря 2017 года МОК приостановил членство ОКР в организации из-за нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на Играх в Сочи. На Играх в Пхенчхане российские спортсмены выступали по индивидуальным приглашениям - на Играх-2018 команда выступала в усеченном составе, под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Атлетам и другим членам делегации было запрещено петь гимн своей страны на олимпийских объектах. 28 февраля 2018 года МОК полностью восстановил в правах ОКР.