Шляхтин: легкоатлеты сделают все, чтобы с честью выступить под флагом России на ОИ-2020

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты приложат все силы, чтобы с честью выступить на летней Олимпиаде 2020 года в Токио под флагом страны. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Играх-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. В сообщении международной организации отмечается, что ОКР, в отличие от Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, получил возможность сформировать полноценную олимпийскую команду, которая выступит на Играх "под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий". Также подчеркивается, что решение распространяется и на представителей легкой атлетики, "которые имеют официальный допуск к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор".

"Это, конечно, очень позитивная новость, - сказал Шляхтин. - Безусловно, российские легкоатлеты приложат все силы, чтобы принести стране медали Олимпиады, и сделают все, чтобы с честью выступить под флагом своей страны. В настоящий момент 13 российских легкоатлетов имеют выполненный норматив, но при этом только семеро из них имеют нейтральный статус и возможность выступать на международных турнирах. Поэтому меня как руководителя ВФЛА, конечно, эта новость радует, но не успокаивает".

"Наша задача - восстановить федерацию и вернуть российским легкоатлетам возможность выступать под российским флагом не только на Олимпиаде, но и на всех соревнованиях, проводившихся под эгидой IAAF [Международной ассоциации легкоатлетических федераций]", - добавил глава ВФЛА.

По состоянию на 26 июля олимпийский норматив выполнили имеющие международный допуск Мария Ласицкене, Илья Иванюк (оба - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (шест), Василий Мизинов (спортивная ходьба на 20 км), Дарья Клишина (длина), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Денис Лукьянов (метание молота), а также не имеющие допуска Анна Чичерова (высота), Дарья Нидбайкина, Екатерина Конева (обе - тройной прыжок), Дмитрий Тарабин (метание копья), Владимир Никитин (бег на 1500 м) и Антонина Кривошапка (бег на 400 м).