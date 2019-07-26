Свищев: приглашение на ОИ является важным политическим решением для российского спорта

ОКР в пятницу получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) принять участие в Играх-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. ОКР получил возможность, в отличие от Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий.

"Это очень важное политическое решение для всего российского спорта, наверное, наиболее важное за все время. И президент ОКР Станислав Поздняков, и глава МОК Томас Бах говорили, что сборная России будет принимать участие в Играх-2020. Но то, что было получено это приглашение, говорит о том, что все претензии к ОКР сняты официально. Это очень хорошая новость, и наши спортсмены могут теперь не с пледами бегать вокруг стадиона, а с российским триколором", - сказал Свищев.

"Это не дает нам оснований расслабляться, у некоторых национальных олимпийских комитетов других стран, группировок спортсменов, национальных антидопинговых агентств слюна брызжет, они дышат злостью и извергают огонь. Они будут ловить проблемные моменты и обвинять всех нас, всю Россию, - добавил Свищев. - Конечно, возможны отдельные проблемы, нарушения отдельными атлетами антидопинговых правил, могут быть скандалы и споры между федерациями и атлетами, но это все рабочие моменты, они возникают в любой жизни. Но вот дискриминация по национальному признаку в спорте недопустима".

5 декабря 2017 года МОК приостановил членство ОКР в организации из-за нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на Играх в Сочи. Российские спортсмены получали индивидуальные приглашения на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. В итоге команда выступала в усеченном составе, под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Помимо этого, российским спортсменам и другим членам делегации было запрещено петь гимн своей страны на олимпийских объектах.

28 февраля 2018 года МОК полностью восстановил в правах ОКР.