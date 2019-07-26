Колобков назвал невероятно успешным выступление российских пловцов в 14-й день ЧМ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков назвал выступления российских пловцов в пятницу на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу невероятно успешным. Слова министра приводит в пятницу пресс-служба ведомства.

Российские пловцы в пятницу завоевали медали во всех видах программы, в которых участвовали в финалах - Юлия Ефимова стала первой на дистанции 200 м брассом, Евгений Рылов первенствовал на 200 м на спине, а Антон Чупков - на 200 м брассом, установив при этом новый мировой рекорд. Кроме того, серебро в копилку национальной команды принесли Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных и Мартин Малютин, которые выступали в эстафете на дистанции 4х200 м вольным стилем.

"Невероятно успешный день для наших пловцов! Долгожданное золото, сразу три награды, - сказал Колобков. - Наши чемпионы Юля Ефимова, Евгений Рылов и Антон Чупков победили на своих дистанциях с большим преимуществом. Серебро в мужской эстафете неплохо завершило этот день".

"Я поздравляю ребят и тренерский штаб сборной. Желаю новых красивых побед!" - добавил министр спорта РФ.

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (12-9-4), на третьем - команда США (7-9-10). Чемпионат мира завершится 28 июля.