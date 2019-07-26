Федерация бокса России подготовит иск по поводу нарушений, допущенных на поединке Дадашева

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Федерация бокса России подготовит судебный иск по поводу нарушений, допущенных во время проведения поединка между россиянином Максимом Дадашевым и пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Об этом в пятницу ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля. В 11-м раунде поединка с Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.

"Мы сразу начали расследование случившегося. Сейчас ждем ответа от Атлетической комиссии штата Мэриленд, направили им письмо с перечислением пунктов нарушений. Проработали произошедшую ситуацию со специалистами, они указали нам на допущенные нарушения. Уже после того, как нам пришлют бумаги с ответом, будем готовить иск", - сказал Кремлев.

"Среди нарушений - отсутствие медицинских носилок около ринга, неоказание первой помощи на ринге и то, что не были проверены медицинские документы. Если бы эти пункты были выполнены, возможно, исход был бы другой. Ведь это мгновение, такое состояние, когда все решает мгновение", - сказал Кремлев.

По словам генерального секретаря Федерации бокса России, тело спортсмена будет доставлено в Санкт-Петербург на следующей неделе во вторник.

Дадашев выходил на профессиональный ринг 14 раз, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.