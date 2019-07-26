Футболист "Арсенала" Беляев избежал серьезной травмы в матче с "Нефтчи"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Защитник российского футбольного клуба "Арсенал" Максим Беляев избежал серьезной травмы в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского "Нефтчи". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба из Тулы.

В концовке игры между "Арсеналом" и "Нефтчи", которая состоялась в четверг и завершилась гостевой победой азербайджанской команды со счетом 1:0, Беляев получил рассечение в верховой борьбе с нападающим соперников Рауфом Алиевым. Он смог подняться только после финального свистка и оказания медицинской помощи. По итогам двухраундового противостояния одна из команд выйдет в третий квалификационный раунд. Ответная встреча состоится 1 августа в Баку (начало - 21:00 мск).

"С Максимом все хорошо. Надеемся, что в следующем туре он сыграет", - сказали в пресс-службе "Арсенала", отметив, что защитник избежал тяжелого сотрясения мозга.

После двух туров "Арсенал" с четырьмя очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В третьем туре туляки на своем поле сыграют с "Ростовом". Игра состоится 28 июля, начало - 16:30 мск.