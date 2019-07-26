ОКР получил приглашение на Олимпиаду в Токио. Россияне смогут выступать под своим флагом

Получение приглашения означает, что на Олимпиаде в Токио российская сборная будет выступать без ограничений. Победивших спортсменов будут награждать под гимн России, а не олимпийского движения, атлеты смогут приехать на Игры в форме национальных цветов и спокойно совершить круг почета с флагом страны. Совсем иначе все было два года назад на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) в пятницу сообщил о получении официального приглашения для участия в Олимпийских играх 2020 года. Международный олимпийский комитет (МОК) традиционно рассылает такие приглашения за год до Игр, это стандартная процедура, но на данном этапе она является серьезным шагом для российского спорта.

За несколько месяцев до Игр-2018, а именно 5 декабря 2017 года МОК приостановил членство ОКР в организации из-за нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на Играх в Сочи. Российские спортсмены получали индивидуальные приглашения на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, команда выступала в усеченном составе, под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Помимо этого, российским спортсменам и другим членам делегации было запрещено петь гимн своей страны на олимпийских объектах. 28 февраля 2018 года МОК полностью восстановил в правах ОКР, а официальное приглашение подтверждает - тот этап пройден окончательно и к российской команде больше нет особого отношения.

"Это очень важное политическое решение для всего российского спорта, наверное, наиболее важное за все время. И президент ОКР Станислав Поздняков, и глава МОК Томас Бах говорили, что сборная России будет принимать участие в Играх-2020. Но то, что было получено это приглашение, говорит о том, что все претензии к ОКР сняты официально. Это очень хорошая новость, и наши спортсмены могут теперь не с пледами бегать вокруг стадиона, а с российским триколором", - сказал ТАСС член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Важность того, что к российской делегации проявили такое же отношение, как и спортсменам из других стран, отметил и почетный президент ОКР, почетный член МОК Виталий Смирнов.

"До Игр остался год, МОК традиционно рассылает подобные приглашения. Мы получили его наравне со всеми национальными олимпийскими комитетами, - отметил Смирнов. - К нам проявлен единый подход со всеми вытекающими. Какие тут еще могут быть вопросы?"

Долгожданный флаг для легкоатлетов

Особенно радостной эта новость стала для российских легкоатлетов. Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного допингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Сейчас российские спортсмены допускаются к соревнованиям на основании индивидуальных заявок в IAAF и по-прежнему выступают в нейтральном статусе.

На Олимпиаде в Токио легкоатлеты из России наконец-то смогут поднять российский флаг в случае успешного выступления. Но принять участие в Играх смогут только те спортсмены, "которые имеют официальный допуск к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор".

"Это, конечно, очень позитивная новость, - сказал ТАСС президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин. - Безусловно, российские легкоатлеты приложат все силы, чтобы принести стране медали Олимпиады, и сделают все, чтобы с честью выступить под флагом своей страны. В настоящий момент 13 российских легкоатлетов имеют выполненный норматив, но при этом только семеро из них имеют нейтральный статус и возможность выступать на международных турнирах. Поэтому меня как руководителя ВФЛА, конечно, эта новость радует, но не успокаивает".

По состоянию на 26 июля олимпийский норматив выполнили имеющие международный допуск Мария Ласицкене, Илья Иванюк (оба - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (шест), Василий Мизинов (спортивная ходьба на 20 км), Дарья Клишина (длина), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Денис Лукьянов (метание молота), а также не имеющие допуска Анна Чичерова (высота), Дарья Нидбайкина, Екатерина Конева (обе - тройной прыжок), Дмитрий Тарабин (метание копья), Владимир Никитин (бег на 1500 м) и Антонина Кривошапка (бег на 400 м).

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева отмечает, что приглашение МОК стало для нее поводом порадоваться за российскую легкую атлетику. "Я рада узнать, что ОКР получил официальное приглашение от МОК, для меня это - повод тихо порадоваться за наших легкоатлетов. Полностью я буду счастлива только тогда, когда своими глазами увижу на Играх наших спортсменов в нашей национальной форме под нашим российским флагом. Нет сомнений, что наша команда будет сформирована уверенно и надлежащим образом, мечтаю увидеть наших ребят, поющих гимн России, на пьедестале - у них будет этот шанс на Играх, проводимых МОК, а не IAAF", - сказала Исинбаева.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.