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ATP

Теннисиста Хачанова чаще всех проверяли на допинг в прошлом году

Он прошел 32 проверки

ТАСС, 26 июля. Россиянин Карен Хачанов чаще других теннисистов проверялся на допинг в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

В документе с данными о допинг-тестировании указано, что Хачанова проверяли 32 раза, австриец Доминик Тим и немка Юлия Гергес прошли по 30 тестирований. Другой россиянин Даниил Медведев проходил проверку 26 раз, Дарья Касаткина - 25, Мария Шарапова - 19.

Хачанов прошел 19 проверок вне соревновательного периода, а еще 13 по ходу турниров.

23-летний Хачанов занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он является победителем четырех турниров ATP, в том числе турнира серии "Мастерс" в Париже. На турнирах Большого шлема его наилучшим результатом является четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019).

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