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Футбол в России

Парфенов: футболистам "Урала" не хватило страсти, чтобы обыграть "Динамо"

Подопечные Парфенова уступили "Динамо" в матче третьего тура Российской премьер-лиги со счетом 0:2

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Футболистам "Урала" в матче с "Динамо" не хватило страсти и желания победить, особенно в первом тайме. Об этом в эфире канала "Матч Премьер" рассказал главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов.

"Урал" проиграл "Динамо" в матче третьего тура чемпионата России со счетом 0:2, пропустив оба гола в первом тайме.

"Нам не хватало агрессии, страсти и желания, что были у "Динамо". Первый тайм был чуть-чуть бездушный, - сказал Парфенов. - Во втором тайме включили самолюбие, начали играть вперед, выигрывать единоборства".

"Урал" на данный момент является одним из лидеров чемпионата, деля первое место с "Зенитом". "Чуть-чуть мы витали в облаках и соперник этим воспользовался", - отметил Парфенов.

В следующем туре "Урал" примет "Ростов", матч пройдет 3 августа.

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