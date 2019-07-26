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Футбол в России

Футболист "Динамо" Шунин отметил поддержку болельщиков в матче с "Уралом"

Бело-голубые победили на домашнем стадионе со счетом 2:0

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Поддержка болельщиков на "ВТБ-Арене" помогла футболистам московского "Динамо" одержать первую победу в чемпионате России сезона-2019/20. Об этом журналистам рассказал вратарь команды Антон Шунин.

"Динамо" обыграло екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0, одержав первую победу в Петровском парке на своем стадионе после его реконструкции. В матче предыдущего тура на своей арене бело-голубые проиграли "Рубину" (0:1).

"Победа была нужна как воздух, мы выходили только с мыслью о ней. Нам очень помогала поддержка болельщиков сегодня, спасибо им, сегодня их было очень много", - сказал Шунин.

Вратарь рассказал, что не слышал о возможном приходе Курбана Бердыева вместо нынешнего главного тренера команды Дмитрия Хохлова. "Когда команда долго не выигрывает, всегда вокруг нее возникают слухи, много негатива. Вся команда очень настраивалась к этой игре, мы не обсуждали эту тему (смены тренера - прим. ТАСС) с игроками. Вокруг каждой команды всегда есть слухи, но мы ни на что не обращали внимание", - отметил он.

В следующем туре "Динамо" в гостях сыграет со "Спартаком" 3 августа.

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