Паршивлюк: ФК "Динамо" нужно было реабилитироваться за игру с "Рубином"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Футболист столичного "Динамо" Сергей Паршивлюк заявил, что команде надо было реабилитироваться за поражение от "Рубина" в матче против екатеринбургского "Урала". Об этом 30-летний спортсмен сказал журналистам.

"Динамо" обыграло "Урал" со счетом 2:0, одержав первую победу на своем стадионе в Петровском парке после реконструкции арены. Оба мяча были забиты в первом тайме.

"Не знаю, что не получалось до этого, наверное, просто первые туры, новая команда, футболисты притирались друг к другу. Первый тайм в Туле тоже был хороший, цельный, но что-то не получилось, игра с "Рубином" была другая, потому что у них было на одного игрока меньше, совсем по-другому играли. Сегодня была цельная игра, мы понимали, что нет права на ошибку при своих болельщиках, нужно было реабилитироваться за игру с "Рубином", я считаю, что нам это удалось. Во втором тайме хотели сыграть на удержание, поэтому Урал больше атаковал, а мы нервничали и допускали ошибки, но хорошо, что смогли удержать "ноль", это придаст нам уверенности в следующем матче".

Нападающий столичной команды Кирилл Панченко считает, что "Динамо" заслуженно одержало победу в матче: "Очень положительные эмоции, мы добыли три очка, все ребята молодцы, была видна команда на поле, поэтому мы заслуженно победили. Знали, что "Урал" очень хорошо выглядит и сейчас идет на первом месте, поэтому настрой был боевой. Тем более после той игры с "Рубином", которую мы проиграли, сегодня нужна была победа. Нам всегда помогает поддержка, но при своих болельщиках играть тяжелее, потому что надо всегда выигрывать, потому что они ждут только побед, но это спорт, где-то получается, где-то нет, сегодня все получилось".

В следующем туре "Динамо" в гостях сыграет с московским "Спартаком" 3 августа.