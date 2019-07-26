Россияне досрочно победили в медальном зачете Олимпийского фестиваля в Баку

ТАСС, 26 июля. Российские спортсмены одержали победу в медальном зачете Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который проходит в Баку.

В пятницу российская команда завоевала 16 медалей. Золотые медали выиграли гимнасты Виктория Листунова (опорный прыжок, брусья) и Мухаммаджон Якубов (кольца), пловцы Илья Бородин (400 м, комплексное плавание), Евгения Чикунова (100 м, брасc), мужская и женская сборные России (комбинированная эстафета 4 по 100 м).

Серебряными призерами стали дзюдоист Ахмед Магомадов (весовая категория свыше 90 кг), теннисистки Мария Шолохова и Екатерина Маклакова (парный разряд), легкоатлет Семен Бородаев (толкание ядра) и гимнастка Ирина Комнова (брусья). Бронзовыми призерами стали дзюдоист Адам Сангариев (до 90 кг), гимнаст Иван Куляк (вольные упражнения, кольца) и пловчихи Маргарита Варульникова (800 м, вольный стиль) и Рената Гайнуллина (100 м, спина).

В субботу будет разыграно 23 комплекта наград.

В активе сборной России 58 наград - 25 золотых, 14 серебряных и 19 бронзовых. На втором месте медального зачета расположилась сборная Азербайджана (10-7-6), на третьей строчке - команда Турции (10-5-9).

В фестивале, который завершится 27 июля, принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из 50 стран.