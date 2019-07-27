Восемь участников чемпионата мира пострадали при обрушении в ночном клубе в Кванджу

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Восемь участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу пострадали в результате обрушения в ночном клубе неподалеку от деревни спортсменов. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По информации агентства, инцидент произошел в 2:30 по местному времени. Обрушение верхнего этажа клуба произошло из-за большого количества людей, по информации полиции, в момент инцидента на этаже присутствовало около 100 человек. В результате ЧП погибли два гражданина Южной Кореи, 17 человек получили повреждения, среди них - восемь участников (три гражданина США, два - Новой Зеландии, по одному - Нидерландов, Италии и Бразилии) проходящего в Кванджу чемпионата мира. Все атлеты, за исключением гражданина Бразилии, представляют водное поло, причем шестеро - это женщины.

Федерация водного поло США подтвердила, что игроки национальной команды праздновали в клубе победу женской сборной в чемпионате мира. Все атлеты получили незначительные травмы, им была оказана помощь, после чего они вернулись в деревню спортсменов.

Международная федерация плавания (FINA) заявила, что тщательно следит за ситуацией и примет все меры для обеспечения медицинской помощи спортсменам в случае необходимости. "FINA глубоко сожалеет о случившемся и выражает свои наилучшие пожелания пострадавшим", - сказано в заявлении FINA.

Чемпионат мира завершится 28 июля.