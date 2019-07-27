Российская команда выразила соболезнования погибшим и пострадавшим на ЧМ в Кванджу

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Женская сборная России по водному поло выразила соболезнования погибшим и пострадавшим в результате инцидента на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Как сообщил ТАСС главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков, никто из российских спортсменов не присутствовал в ночном клубе, где произошла трагедия.

В ночь на субботу в ночном клубе Кванджу, расположенном рядом с деревней спортсменов, произошло обрушение верхнего этажа, что привело к гибели двух граждан Южной Кореи, не связанных с чемпионатом мира. В результате ЧП 17 человек получили повреждения, среди них - восемь участников турнира (четыре гражданина США, два - Новой Зеландии, по одному - Нидерландов, Италии). Все пострадавшие атлеты являются представителями водного поло.

"Российская сборная в этот момент находилась в деревне спортсменов, никого из нашей команды там не было, так что у нас все живы-здоровы, - сказал Гайдуков. - Наша команда выражает соболезнования погибшим и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии, которая, безусловно, омрачила спортивный праздник".

Женская сборная России на чемпионате мира заняла пятое место, проиграв на турнире только одну встречу - четвертьфинальный матч с командой Австралии, которая в итоге заняла третье место. Большинство пострадавших - игроки команды США, которые в ночном клубе праздновали победу в чемпионате мира. Победная серия американской сборной во всех турнирах насчитывает уже более 50 матчей.

Мужская сборная России по водному поло в чемпионате мира участия не принимала.