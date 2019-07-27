Лидер сборной России Закарин не выступит на ЧЕ по велогонкам на шоссе в Нидерландах

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб принял решение не включать лидера сборной России по велогонкам на шоссе Ильнура Закарина в состав команды на августовский чемпионат Европы в Нидерландах. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной Иракли Абрамян.

В состав мужской команды вошли Александр Порсев, Сергей Шилов, Мамыр Сташ, Антон Воробьев, Владислав Куликов, Игорь Фролов. В женскую команду вошли Елизавета Ошуркова, Анастасия Чурсина, Александра Гончарова, Маргарита Сырадоева.

"Мы формировали состав, исходя из рельефных особенностей трассы. Медали чемпионата Европы будут разыгрываться на равнине, на которой Ильнур не может проявить себя в полную силу. Поэтому он не вошел в команду", - сказал Абрамян.

Закарин является велогонщиком швейцарской команды "Катюша-Альпецин", которую покинет по окончании сезона. Он дважды побеждал на этапах престижной веломногодневки "Джиро д'Италия", также в его активе победа на этапе многодневки "Тур де Франс" (2016) и третье место по итогам многодневки "Вуэльта Испании" (2017). В 2015 году он стал победителем многодневки "Тур Романдии".

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе пройдет в Алкмаре с 7 по 11 августа.