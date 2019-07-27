Фигуристка Медведева рада, что российские спортсмены выступят под флагом страны на ОИ-2020

ТАСС, 27 июля. Фигуристка Евгения Медведева испытывает чувство радости от того, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2020 года в Токио под флагом страны. Об этом двукратный серебряный призер Игр 2018 года в Пхёнчхане рассказала в сториз своего аккаунта в Instagram .

ОКР получил приглашение на Олимпиаду в Токио. Россияне смогут выступать под своим флагом

Олимпийский комитет России (ОКР) в пятницу сообщил о получении официального приглашения от Международного олимпийского комитета на Игры в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане российская команда выступала в усеченном составе, под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.

"Теперь у нас будет флаг. Я счастлива", - написала Медведева.

Медведева также является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при.