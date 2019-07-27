Третьяк: Минспорт РФ оказывает многоуровневую поддержку Федерации хоккея России

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ оказывает постоянную и многоуровневую поддержку Федерации хоккея России (ФХР). Об этом заявил президент ФХР Владислав Третьяк, слова которого приводит пресс-служба организации.

В пятницу прошла рабочая встреча министра спорта РФ Павла Колобкова с первым вице-президентом ФХР и главой штаба национальной сборной Романом Ротенбергом, а также тренерами сборной России Алексеем Кудашовым и Анваром Гатиятулиным.

"Наша хоккейная федерация не хочет сидеть на месте, нам нужно постоянное развитие, так как все наши конкуренты на международном уровне все время находятся в поиске нового. Мы тоже разрабатываем новые технологии, завершаем подготовку национальной программы - новые разделы будут представлены 6 августа в Сочи, - сказал Третьяк. - И Минспорт РФ оказывает нам постоянную многоуровневую поддержку. Это, в первую очередь, материально-техническая база для сборных команд: нам предоставляют шикарные условия для тренировок и многодневных сборов".

"Министерство спорта понимает, что мы должны не только идти в ногу со временем, но и где-то опережать его. Разработанная программа подготовки изучена специалистами Минспорта РФ и утверждена в качестве федерального стандарта", - добавил глава ФХР.