Коротышкин: китайские пловцы вправе "плюнуть в строну Австралии" после допинговой истории

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Китайская сборная по плаванию имеет все основания продемонстрировать свое негативное отношение к австралийской команде за поведение ее спортсменов после того, как допинг-проба Шайны Джек дала положительный результат. Такое мнение ТАСС высказал призер Олимпийских игр 2012 года Евгений Коротышкин.
В субботу 20-летняя Джек, входящая в сборную Австралии по плаванию, призналась в том, что ее допинг-проба дала положительный результат. При этом именно австралийцы на чемпионате мира по водным видам спорта, который в эти дни проходит в южнокорейском Кванджу, стали инициаторами протеста против выступления на турнире трехкратного олимпийского чемпиона из Китая Сунь Яна.
"В Московской федерации плавания мы как раз вчера обсуждали, что тот, кто показывает пальцем и громче всех кричит "держите вора", таковым сам и является. Все это делается только для того, чтобы отвлечь внимание от себя, - сказал Коротышкин. - Это, конечно, позор, что австралийцы попались, теперь китайцы в полной мере имеют возможность плюнуть в сторону Австралии, и это будет воспринято нормально. Они пытались уличить их, а сами, получается, такие же".
"Эта история - удар не только по конкретному спортсмену, но и по всей сборной Австралии, это след, который остается надолго. Австралийцы всегда для нас были чистыми спортсменами, поскольку им от природы дано быть пловцами, ведь их окружает океан и на каждом квадратном километре у них есть по бассейну", - заметил собеседник агентства.
Австралийка Джек заявила, что запрещенный препарат в ее организм попал случайно, она будет стараться доказать свою невиновность. Джек является двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. Она входила в состав австралийской эстафетной команды, которая в 2018 году на Играх Содружества установила мировой рекорд на дистанции 4х100 м вольным стилем.
Протест против Сунь Яна
Австралийский пловец Мак Хортон отказался взойти на пьедестал почета и фотографироваться с одержавшим на турнире победу Сунь Яном, который в 2014 году на три месяца был дисквалифицирован за употребление запрещенного препарата и сейчас вновь попал под подозрение в нарушении антидопинговых правил из-за инцидента, который произошел в прошлом году. Тогда китайский пловец разбил молотком пробирку с собственной пробой на глазах у допинг-офицера.
Международная федерация плавания (FINA) не стала применять никаких санкций к китайскому спортсмену, однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) настаивает на пересмотре дела. Судебное заседание по этому вопросу пройдет в сентябре.