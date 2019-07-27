Коротышкин: китайские пловцы вправе "плюнуть в строну Австралии" после допинговой истории

В субботу 20-летняя Джек, входящая в сборную Австралии по плаванию, призналась в том , что ее допинг-проба дала положительный результат. При этом именно австралийцы на чемпионате мира по водным видам спорта, который в эти дни проходит в южнокорейском Кванджу, стали инициаторами протеста против выступления на турнире трехкратного олимпийского чемпиона из Китая Сунь Яна.

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Китайская сборная по плаванию имеет все основания продемонстрировать свое негативное отношение к австралийской команде за поведение ее спортсменов после того, как допинг-проба Шайны Джек дала положительный результат. Такое мнение ТАСС высказал призер Олимпийских игр 2012 года Евгений Коротышкин.

"В Московской федерации плавания мы как раз вчера обсуждали, что тот, кто показывает пальцем и громче всех кричит "держите вора", таковым сам и является. Все это делается только для того, чтобы отвлечь внимание от себя, - сказал Коротышкин. - Это, конечно, позор, что австралийцы попались, теперь китайцы в полной мере имеют возможность плюнуть в сторону Австралии, и это будет воспринято нормально. Они пытались уличить их, а сами, получается, такие же".

"Эта история - удар не только по конкретному спортсмену, но и по всей сборной Австралии, это след, который остается надолго. Австралийцы всегда для нас были чистыми спортсменами, поскольку им от природы дано быть пловцами, ведь их окружает океан и на каждом квадратном километре у них есть по бассейну", - заметил собеседник агентства.

Австралийка Джек заявила, что запрещенный препарат в ее организм попал случайно, она будет стараться доказать свою невиновность. Джек является двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. Она входила в состав австралийской эстафетной команды, которая в 2018 году на Играх Содружества установила мировой рекорд на дистанции 4х100 м вольным стилем.

Протест против Сунь Яна

Австралийский пловец Мак Хортон отказался взойти на пьедестал почета и фотографироваться с одержавшим на турнире победу Сунь Яном, который в 2014 году на три месяца был дисквалифицирован за употребление запрещенного препарата и сейчас вновь попал под подозрение в нарушении антидопинговых правил из-за инцидента, который произошел в прошлом году. Тогда китайский пловец разбил молотком пробирку с собственной пробой на глазах у допинг-офицера.

Международная федерация плавания (FINA) не стала применять никаких санкций к китайскому спортсмену, однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) настаивает на пересмотре дела. Судебное заседание по этому вопросу пройдет в сентябре.