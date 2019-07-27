Орещук: трансферная кампания московского ФК "Динамо" еще не закончена

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Московский футбольный клуб "Динамо" еще не закончил работу на трансферном рынке. Об этом ТАСС заявил советник генерального директора "Динамо" по спортивным вопросам Роман Орещук.

Летом состав "Динамо" пополнили камерунский нападающий Клинтон Н'Жи, польский полузащитник Себастьян Шиманьский, защитники Игорь Калинин, Заурбек Плиев, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк и нападающий Рамиль Шейдаев. Трансферное окно закроется в ночь на 2 сентября.

"У нас впереди очень много работы, мы продолжаем искать футболистов, - сказал Орещук. - У нас обязательно еще будет усиление. Будут у нас и победы, и хороший результат, все впереди".

В пятницу "Динамо" со счетом 2:0 обыграло екатеринбургский "Урал" в матче третьего тура чемпионата России. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующем туре бело-голубые 3 августа в гостях сыграют с московским "Спартаком".