Шведка Шёстрём завоевала золото на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Шведская спортсменка Сара Шёстрём завоевала золотую медаль в плавании на 50 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Она показала результат 25,02 секунды. Серебряную медаль завоевала голландка Раноми Кромовидьойо (25,35), бронза у египтянки Фариды Осман (25,47). Россиянки в финальный заплыв не квалифицировались.

25-летняя Шёстрём является действующей олимпийской чемпионкой на дистанции 100 м баттерфляем, она завоевала свою восьмую золотую медаль чемпионатов мира. На текущем турнире Шёстрём ранее завоевала серебряную (100 м баттерфляем) и две бронзовые медали (100 м и 200 м вольным стилем). Шведке принадлежит мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем - 24,43 секунды.

Чемпионат мира завершится 28 июля.