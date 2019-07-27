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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Шведка Шёстрём завоевала золото на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира

Серебряную медаль завоевала голландка Раноми Кромовидьойо, третьей стала египтянка Фарида Осман
Сара Шёстрём EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER
Описание
Сара Шёстрём
© EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Шведская спортсменка Сара Шёстрём завоевала золотую медаль в плавании на 50 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Она показала результат 25,02 секунды. Серебряную медаль завоевала голландка Раноми Кромовидьойо (25,35), бронза у египтянки Фариды Осман (25,47). Россиянки в финальный заплыв не квалифицировались.

25-летняя Шёстрём является действующей олимпийской чемпионкой на дистанции 100 м баттерфляем, она завоевала свою восьмую золотую медаль чемпионатов мира. На текущем турнире Шёстрём ранее завоевала серебряную (100 м баттерфляем) и две бронзовые медали (100 м и 200 м вольным стилем). Шведке принадлежит мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем - 24,43 секунды.

Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1610329
2Россия129425
3США891027
4Австралия76518
5Италия44412
6Венгрия4004
7Великобритания32611
8Бразилия2327
9Канада2259
10Германия2237
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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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