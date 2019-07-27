Шведка Шёстрём завоевала золото на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Шведская спортсменка Сара Шёстрём завоевала золотую медаль в плавании на 50 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Она показала результат 25,02 секунды. Серебряную медаль завоевала голландка Раноми Кромовидьойо (25,35), бронза у египтянки Фариды Осман (25,47). Россиянки в финальный заплыв не квалифицировались.
25-летняя Шёстрём является действующей олимпийской чемпионкой на дистанции 100 м баттерфляем, она завоевала свою восьмую золотую медаль чемпионатов мира. На текущем турнире Шёстрём ранее завоевала серебряную (100 м баттерфляем) и две бронзовые медали (100 м и 200 м вольным стилем). Шведке принадлежит мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем - 24,43 секунды.
Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|12
|9
|4
|25
|3
|США
|8
|9
|10
|27
|4
|Австралия
|7
|6
|5
|18
|5
|Италия
|4
|4
|4
|12
|6
|Венгрия
|4
|0
|0
|4
|7
|Великобритания
|3
|2
|6
|11
|8
|Бразилия
|2
|3
|2
|7
|9
|Канада
|2
|2
|5
|9
|10
|Германия
|2
|2
|3
|7