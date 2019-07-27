Россиянин Минаков завоевал серебро на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Российский пловец Андрей Минаков завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Победил американец Калеб Дрессел.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|12
|10
|4
|26
|3
|США
|9
|9
|10
|28
|4
|Австралия
|7
|6
|5
|18
|5
|Италия
|4
|4
|4
|12
|6
|Венгрия
|4
|0
|0
|4
|7
|Великобритания
|3
|2
|6
|11
|8
|Бразилия
|2
|3
|2
|7
|9
|Канада
|2
|2
|5
|9
|10
|Германия
|2
|2
|3
|7