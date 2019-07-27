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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Россиянин Минаков завоевал серебро на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира

Победу одержал американец Калеб Дрессел
Андрей Минаков EPA-EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Описание
Андрей Минаков
© EPA-EFE/Juan Ignacio Roncoroni

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Российский пловец Андрей Минаков завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Победил американец Калеб Дрессел.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1610329
2Россия1210426
3США991028
4Австралия76518
5Италия44412
6Венгрия4004
7Великобритания32611
8Бразилия2327
9Канада2259
10Германия2237
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