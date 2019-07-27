Россиянин Минаков завоевал серебро на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Российский пловец Андрей Минаков завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Победил американец Калеб Дрессел.