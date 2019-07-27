Ефимова опасается совершить фальстарт в финале ЧМ на дистанции 50 м брассом

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Шестикратная победительница чемпионатов мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова призналась, что опасается совершить фальстарт в финальном заплыве на дистанции 50 м брассом на мировом первенстве в южнокорейском Кванджу. Об этом спортсменка рассказала журналистам после окончания полуфинального заплыва, в котором она показала второе время после американки Лилли Кинг.
"Полтинник" - такая дистанция, на которой если ты немного не попал в старт или касание, то все. Риск фальстарта? Да, я думаю об этом, потому что прошлый сезон закончился на этапах Кубка мира фальстартом, и сейчас старты у меня очень медленные, потому что обычно я их делаю быстрее", - сказала Ефимова.
"А сейчас, после ряда дисквалификаций, я стараюсь стать перед стартом максимально твердо. Получается, что прыгаю немного позже. Так меньше риска - тише едешь, дальше будешь. С другой стороны, кто не рискует, тот не пьет шампанское, но завтра лучше "медленно ехать", а уже потом шампанское", - добавила она.
Также спортсменка отметила, еще не до конца отошла от выступления на дистанции 200 м брассом, на которой в пятницу она одержала победу. "Поэтому пока пытаюсь переключить технику, и с утра было сумбурно. Сейчас получше, но все равно тяжело перейти с длиной дистанции на короткую. Завтра, наконец, последний день соревнований, и с этими эмоциями постараюсь выступить. Впереди ведь еще эстафета, но ощущаю, что есть силы плыть быстрее ", - резюмировала Ефимова.
Чемпионат мира завершится 28 июля.