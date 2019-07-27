Ефимова опасается совершить фальстарт в финале ЧМ на дистанции 50 м брассом

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Шестикратная победительница чемпионатов мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова призналась, что опасается совершить фальстарт в финальном заплыве на дистанции 50 м брассом на мировом первенстве в южнокорейском Кванджу. Об этом спортсменка рассказала журналистам после окончания полуфинального заплыва, в котором она показала второе время после американки Лилли Кинг.

"Полтинник" - такая дистанция, на которой если ты немного не попал в старт или касание, то все. Риск фальстарта? Да, я думаю об этом, потому что прошлый сезон закончился на этапах Кубка мира фальстартом, и сейчас старты у меня очень медленные, потому что обычно я их делаю быстрее", - сказала Ефимова.