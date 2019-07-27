Пловец Минаков мечтает заработать на постройку бассейна и выучиться на фармаколога

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Российский пловец Андрей Минаков, завоевавший в 17 лет две серебряные медали на чемпионате мира в Кванджу, мечтает заработать денег на строительство бассейна в Санкт-Петербурге и выучиться на фармаколога. Об этом он рассказал журналистам после завоевания второй награды на дебютном для него мировом первенстве.

Минаков в субботу стал вторым на дистанции 100 м баттерфляем, обойти его сумел только рекордсмен мира американец Калеб Дрессел, для которого золотая медаль стала пятой на турнире. Российский пловец в Кванджу также стал вторым в кролевой эстафете 4 по 100 м.

"Моя мечта - построить бассейн в Санкт-Петербурге, так что сейчас стоит цель - заработать. И не только за счет спорта, можно заработать и с помощью других профессий, - сказал Минаков. - Года три назад я со своим другом вкладывал деньги в биткойн, немного на этом даже "подняли", но сейчас это уже не так прибыльно, так что ищем новые способы. Недавно, к примеру, играли на курсах валют".

Спортсмен рассказал, что только в этом году закончил школу и сейчас будет определяться с вузом. "Хочу выбрать что-нибудь, связанное с химией или биологией, чтобы иметь профессию, близкую к медицине, - фармаколога или биостатистика. Буду ли придумывать разрешенную "фарму"? На этот счет тоже мысли были, но пока рано говорить", - добавил он.

Минаков рассказал, что еще одна его цель - выучить итальянский язык, английским он уже хорошо владеет. "Его меня с самого детства приучила изучать мама. Иностранные языки - очень хорошо", - заметил пловец.