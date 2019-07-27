Призер ЧМ-2007 по плаванию Мартынова после дисквалификации не вернется в спорт

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира по плаванию 2007 года 31-летняя россиянка Яна Мартынова, срок дисквалификации которой за нарушение антидопинговых правил истек 26 июля, не собирается возобновлять спортивную карьеру. Об этом сообщила ТАСС в субботу личный тренер Мартыновой Гульнара Аминова.

Мартынова, специализировавшаяся в комплексном плавании на дистанции 400 метров, была дисквалифицирована на четыре года с 27 июля 2015 года после того, как в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество остарин. После вынесения наказания спортсменка не раз заявляла, что намерена после дисквалификации вернуться в спорт и выступить на Олимпиаде-2020.

"К сожалению, Яна не вернется в спорт, - сказала Аминова. - Во время нашей последней встречи она сказала, что устала после четырех лет незаслуженного наказания и сейчас не хочет никому ничего доказывать. Я как тренер всегда ее поддержу, если Яна передумает и захочет снова ощутить вкус победы на своей коронной дистанции 400 метров комплексом. Хочу выразить огромную благодарность тем, кто был с нами в трудный момент и в любой ситуации протягивал нам руку помощи".

"Сейчас мы все видим, что в российском плавании на 400 метров комплексом "голод". В такой ситуации флагманов не убирают, а дают возможность рядом с ними вырастить новых звезд", - подчеркнула собеседница ТАСС.

На чемпионате мира по водным видам спорта, который завершится 28 июля, в женском комплексном плавании на 400 метров представительницы России не выступят.